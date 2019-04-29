انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 أفلام خليجية تتوج بجوائز مهرجان بيروت السنيمائي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 12:53 مساءً - حصدت أفلام خليجية من بينها اثنان سعوديان وثالث كويتي ثلاث جوائز في ختام الدورة الـ18 من مهرجان بيروت الدولي للسينما.

وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان في بيان اليوم الاثنين، إن لجنة التحكيم منحت جائزة أفضل فيلم قصير لفيلم (وسطي) للمخرج السعودي علي الكلثمي، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضافت اللجنة أن جائزة ثاني أفضل فيلم قصير منحت للعمل الفني "The All Seeing Blind" للتركي نوري شيهان أوزدوغان، فيما منحت جائزة ثالث أفضل فيلم قصير للعمل الفني "وضوء" (Ablution) للكويتي عمر الدخيل.

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وكانت لجنة التحكيم قد أثنت على فيلم (وضوء) وعلى العرض الجيد للقصة فضلاً عن أداء الممثلين.

وشملت لائحة الجوائز بالإضافة إلى الأفلام القصيرة الثلاث، جائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم (Facing Death With WireCutter) للعراقي سروار عبدالله، وجائزة أفضل مخرج فيلم وثائقي لفيلم (Lotus) لمحمد رضا فاتاندوست، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم (البيانيست) للسعودي حسن المدلوغ.

كما ضمت جائزة أفضل فيلم روائي (وفق تصويت الجمهور) لفيلم (McQueen) للمخرج الفرنسي إيان بونوت.