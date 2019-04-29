أمانة العاصمة المقدسة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية بمخطط الحسينية

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية اليوم، تعديات على أراضٍ حكومية بمخطط الحسينية بمكة المكرمة، بمشاركة لجنة تضم عدد من الجهات المعنية، وكانت التعديات عبارة عن عدد من المباني بمساحة إجمالية 500 متر مربع، مقامة بطرق غير نظامية.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية، المهندس حمدي قدح، أن اللجنة رصدت العديد من الإحداثيات المقامة دون مستند شرعي أو نظامي، إضافةً إلى عدم وجود رخص بناء عليها وتم اتخاذ الإجراءات النظامية للتأكد من ملكية المواقع وتبين عدم نظامية البناء فيها.

وأكد رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية استمرار البلدية والجهات المشاركة ذات العلاقة في أداء مهامها بإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، انطلاقاً من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والمحافظة على الأراضي والممتلكات العامة.