شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الباحة»: اعتماد 6 مدارس للفصل الصيفي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أمس (الأحد)، أسماء المدارس المطبقة لنظام الفصل الصيفي للعام الدراسي الحالي.
وشمل الإجراء مدارس ثانوية السروات، وثانوية آل موسى بقطاع الوسط، وثانوية بلجرشي بقطاع بلجرشي، وثانوية النصباء بقطاع المندق للبنين، ومدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بقطاع الوسط، وثانوية هند بنت عتبة ببلجرشي للبنات.
ويبدأ قبول الطلاب والطالبات اعتباراً من يوم الأحد 1440/8/30، ويستمر مدة خمسة أيام، وتبدأ الدراسة يوم الأحد 1440/10/6 وتستمر ثمانية أسابيع.
وأوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي منى بنت مشرف الغامدي أنه يمكن للطالب والطالبة التسجيل في الفصل الصيفي عبر برنامج «نور»، منوهةً بأن هناك تزايداً ملحوظاً في إقبال الطلاب والطالبات على الدخول في الفصل الصيفي، وذلك لما تشهده من كفاءة عالية في تحقيق مصلحة الطلاب والطالبات ومعالجة حالات الخاصة واستكمال متطلبات التخرج.
وأكدت الغامدي أن الدراسة تتاح للطلاب الراغبين بالالتحاق في المدارس المحددة، حتى لو لم تكن مدرسة الطالب الأساسية من ضمن المدارس المحددة، وذلك بعد تقديم تعريف الطالب من مدرسته مرفق به سجله الأكاديمي.
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