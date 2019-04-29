شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يبحث الإفادة من خطط تطوير التعليم مع السفير السريلانكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه، سفير جمهورية سيرلانكا لدى المملكة محمد عزمي. وتم خلال اللقاء تبادل الحديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي، والبرامج المقدمة في كلا البلدين، وسبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.



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