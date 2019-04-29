قصف جوي يهز العاصمة الليبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طرابلس

ذكرت تقارير إخبارية ليبية محلية أن العاصمة الليبية تعرضت لقصف جوي عنيف استهدف عددا من المناطق في طرابلس.

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ودعى مستشفى الميدان في طرابلس الأطباء التابعين للسرية الطبية بوزارة الدفاع إلى الالتحاق بأعمالهم على وجه السرعة، مشيرة إلى أن عدد الأطباء يبلغ 1000 طبيب، وقالت مصادر محلية قريبة من المرافق الطبية، أن عدد قتلى القصف الجوي بلغ أكثر من 3 قتلى و34 جريحا، وفقا لموقع المشهد الليبي الإخباري.

وأفادت التقارير بأن القصف الجوي تركز في منطقة الفلاح واستهدف مخزن ذخيرة في معسكر القعقاع جنوب العاصمة طرابلس.

ونقلت مواقع إخبارية ليبية عن شهود عيان قولهم، إن عدد الغارات تجاوز الـ9 غارات، وأضافوا أن القصف شمل أيضا منطقة عين زارة دون تحديد للموقع المستهدف، وكذا على منطقة مشروع الهضبة.