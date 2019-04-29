جدة تستضيف اجتماع مكافحي المنشطات بآسيا وأوقيانوسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستضيف الهيئة العامة للرياضة اليوم وغدا الاجتماع الـ16 لممثلي الحكومات في مكافحة المنشطات بالرياضة في قارتي آسيا وأوقيانوسيا، وذلك بقصر المؤتمرات في جدة، بالتعاون مع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وسيحضر الاجتماع عدد من وزراء الشباب والرياضة في قارتي آسيا وأوقيانوسيا، وشخصيات عالمية بارزة من المهتمين بقضايا محاربة المنشطات. وستشهد الجلسات طرح عدد من الأوراق العلمية التي تصب في مصلحة مستقبل برامج وأنشطة مكافحة المنشطات الرياضية في قارتي آسيا وأوقيانوسيا، وتساهم في دعم جهود الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على مستوى العالم.

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