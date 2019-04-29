الجوهرة ملعبا محايدا لثلاث مباريات آسيوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) أرضا محايدة لاستضافة 3 مباريات في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
ومن المقرر أن تنطلق المباريات الثلاثاء المقبل، حيث بدأت بعثات الفرق المشاركة في الوصول إلى جدة.
وستجمع المباريات الثلاث، هلال القدس الفلسطيني أمام الجيش السوري في 30 أبريل الحالي، والنجمة اللبناني في 3 و6 مايو المقبل.
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