لعبة فيديو لتنظيم حركة الطائرات المسيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ربما يأتي اليوم الذي تستخدم فيه الطائرات المسيرة التي تعمل بدون طيار لنقل المؤن الطبية والطرود، بل وعلب فطائر البيتزا من مكان إلى آخر في أجواء المدن الأمريكية. ومن أجل الاستعداد لهذا اليوم يعكف فريق من الباحثين في جامعة يوتا الأمريكية، بالتعاون مع مسؤولين من جهات رقابية على تنظيم حركة هذه الطائرات في المستقبل باستخدام لعبة فيديو.

وتعتمد اللعبة على نموذج مجسم لمدينة سولت ليك سيتي الأمريكية على غرار لعبة «سيم سيتي»، ويرسم فريق الدراسة مسارات حركة للطائرات المسيرة في أجواء المدينة لرصد احتمالات حدوث مشكلات في حركة طيرانها في المستقبل.