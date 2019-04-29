تأجيل إطلاق القمر الروسي «جلوناس»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجلت الجهات المسؤولة في روسيا إطلاق القمر الصناعي للملاحة «جلوناس أم»، من قاعدة بليستسك الفضائية، الذي كان من المقرر إطلاقه في 13 مايو، إلى 27 من الشهر المقبل نفسه.

وقال مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية أمس إنه تم التأجيل، ولم يحدد سبب تأجيل الإطلاق المحتمل، لكنه ذكر أنه لا توجد أي ملاحظات على مركبة الإطلاق «سويوز1.2 بي» والقمر الصناعي «جلوناس أم».

يذكر أن نظام «جلوناس» هو نظام ملاحة عالمي مجهز بالأقمار الصناعية، تديره وكالة الفضاء الحكومية الروسية، وهو نظام نظير لنظام «جي بي إس» الأمريكي للملاحة، وأطلق أول قمر صناعي للمنظومة عام 1982.