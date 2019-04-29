نسخة محدثة من قوقل إيرث تايم لابس للأجهزة المحمولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت شركة خدمات الانترنت الأمريكية قوقل نسخة جديدة من تطبيق الملاحة وتصوير الأرض «قوقل إيرث تايم لابس» تعمل على الأجهزة المحمولة وتتيح للهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي استعرض التغييرات التي شهدتها صورة العالم خلال الفترة من 1984 إلى 2018، كما يتضمن الإصدار الجديد تحديثا مرئيا يجعل عملية تصفح ومشاهدة صور الأرض أسهل، بحسب «كريس هيرويج» مهندس البيانات الجغرافية في قطاع «قوقل إيرث».

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه إذا أدخل المستخدم إحداثيات أو عنوان منزله أو مكان عمله، فإن تطبيق «تايم لابس» سيعرض صور التغييرات التي شهدها هذا المكان خلال العقود الثلاثة الماضية.