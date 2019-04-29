زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر محافظة هوكايدو الواقعة شمال اليابان.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان أن الزلزال وقع على بعد 31 كلم من مدينة أوراكاوا.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.