العامودي: حريصون على تعزيز الشراكة مع الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي حرص منظومة النقل في المملكة على تعزيز الشراكة مع الجانب الصيني، مبينا أن الصين تحتل مكانة ريادية كإحدى الدول الكبرى المصدرة للسلع بحريا من المنشأ إلى الأسواق العالمية.

وقال على هامش زيارته ميناء شنجهاي بالصين، يترجم هذا الحرص العمل الدؤوب من منظومة النقل والقطاعات الحكومية الشريكة على تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تربط بين القارات الثلاث، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

واطلع العامودي خلال الزيارة، بحضور رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، على أحدث التقنيات المستخدمة في مناولة الحاويات، وتسهيل وصولها إلى الميناء ومغادرتها، حيث يعد ميناء شنجهاي الصيني أكبر ميناء على مستوى العالم، كما بحث الفرص القائمة لنقل هذه الخبرات التشغيلية المتقدمة إلى الموانىء السعودية، وبما يدعم صناعة النقل البحري في المملكة بوجه عام.