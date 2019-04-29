اعتماد خطة تدابير الدفاع المدني بمكة والمدينة في رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض اعتمد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، خلال رمضان. ووجه جميع الجهات الحكومية المشاركة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ برفع استعداداتها واتخاذ كل ما تتطلبه مهامها من تدابير إضافية للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين خلال رمضان. وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو أن وزير الداخلية يتابع جميع مراحل استعدادات الدفاع المدني وتدابيره الوقائية، للمحافظة على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين والتعامل المهني السريع مع أي حالات قد تؤثر عليهم.



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