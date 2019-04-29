القتل تعزيرا لوافدين هربا مخدرات في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذ حكم القتل تعزيرا أمس في وافدين بمحافظة جدة تورطا في تهريب كمية من الهيروين والكوكائين.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أنه جرى القبض على خالد خان أكبر خان (باكستاني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين والميثامفيتامين وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وأشارت في بيان آخر إلى القبض على مصطفى علي عثمان (نيجيري الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الكوكائين، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.