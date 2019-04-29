كاوست يستقبل أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالله الجغيمان في زيارة تعريفية تعد الأولى من نوعها تعرف الأعضاء خلالها على أهداف الجامعة الاستراتيجية في خدمة البحث العلمي والتعليم على المستويين الوطني والدولي.
استُهِلت الزيارة باستقبال قيادة كاوست حيث استعرضت الدكتورة نجاح عشري، النائب والمشارك الأعلى لرئيس الجامعة للتقدم الوطني الاستراتيجي لمحة عن الرؤية المستقبلية لكاوست وأبحاث الجامعة ودعم للابتكارات التي تصب في دعم الاقتصاد المعرفي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
تقول الدكتورة عشري: "تعد أبحاث الاحتراق النظيف التي يقوم بها مركز الاحتراق النظيف في كاوست من أهم الأبحاث التي تخدم المملكة في رؤيتها المستقبلية لاستخدام النفط بكفاءة عالية دون أن يترك بصمة على البيئة".
هذا وشملت الزيارة جولة في معرض علمي يعطي لمحة عن أبرز أبحاث الجامعة والابتكارات والشركات الناشئة التي تأسست في كاوست بفضل برامج مسرعات المشاريع والأعمال الناشئة. كما زار أعضاء الشورى مختبرات الجامعة الأساسية كمختبر التصوير العملي ومركز الحوسبة الفائقة الذي يحوي حاسوب شاهين 2 الخارق الذي يعد أقوى حاسوب خارق في الشرق الأوسط. واختتمت الزيارة بجولة في متحف العلوم والتقنية في الإسلام الذي يعطي صورة عن أمجاد العرب والمسلمين في مجالات العلوم المختلفة والتي تعد اللبنة الأساسية التي تقوم عليها علوم العصر الحديث.
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