الآن نظام نور المركزي للاستعلام عن نتائج الطلاب 1440

نظام نور المركزي، يبحث طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية عن نتائج المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية العامة للترم الثاني للعام الدراسي 1439-1440، حيث أنهوا الطلاب امتحاناتهم المقررة عليهم، وهم الآن يقومون بالبحث عن رابط الاستعلام عنها، ومن خلال موقعنا عرب فور هوست سوف نقوم بإرفاق رابط الاستعلام أسفل هذا المقال لكي نوفر عليكم الوقت والجهد في البحث.

نظام نور المركزي

ومن المعروف أن نظام نور هو الموقع الوحيد الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن جميع المراحل التعليمية كالابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة، كما يمكن الاستعلام عن حركة النقل الخارجي، كما يمكن لولي الأومر متابعة أبنائه من حيث المستوي التعليمي، والكثير من الخدمات الإلكترونية الذي يقدمها موقع نظام نور الإلكتروني.

رابط نظام نور المركزي

نوضح لكم الآن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب للعام الدراسي 1440 عبر أتباع الخطوات الأتية:=

قم بالدخول لرابط موقع نظام نور قم بكتابة كتابة السر الخاصة بك قم بكتابة رمز التحقق وأخيراً الضغط على تسجيل الدخول

سيتم توجيهك لصفحة استعلام النتائج فقط قم باختيار المرحلة التعليمية الخاصة بك وكتابة رقم الهوية وسوف تظهر لك النتيجة الخاصة بك، نتمنى النجاح والتوفيق للجميع.