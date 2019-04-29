، إطلاق بطولة كأس محمد بن سلمان للرياضات الإلكترونية والذهنية في رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - يومي ٩ و١٠ .. بمشاركة ثماني المقدمة بالدوري والمشاركين بدوري المحترفين

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، إطلاق بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للرياضات الإلكترونية والذهنية في شهر رمضان المقبل، حيث ستقام فعاليات البطولة خلال يومي 9 - 10 من الشهر الكريم الموافق 14 و15 من شهر مايو.

يأتي تنظيم تلك البطولة تتويجاً لما تشهده المملكة العربية السعودية اليوم من نهضة غير مسبوقة في عديد من القطاعات، لا سيما قطاع الرياضات الإلكترونية، الذي شهد تنظيم عديد من البطولات المحلية والإقليمية في عام 2018، إضافة إلى الإعلان عن الدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين الذي دشّن أولى جولاته في شهر فبراير من العام الجاري 2019.

وأشار الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية (SAFEIS)، إلى أن كأس الأمير محمد بن سلمان، ستضم الفرق الثمانية المتنافسة والمتصدرة جدول الدوري الذي يختتم آخر جولاته يوم الخميس الموافق 9 مايو، كما سيشارك فيه ستة عشر فريقاً تمثل جميع الأندية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين.

يُشار إلى أن المنتخب الذي شُكل من نخبة لاعبي الدوري الإلكتروني شارك في آخر نسخة من بطولة كأس "فيفا" للأمم، ويوجد بين صفوفه بطل العالم لـ "فيفا" 18 اللاعب مساعد الدوسري؛ ممثلاً لنادي الاتحاد وبطل كأس الهيئة للرياضات الإلكترونية 2018 اللاعب أحمد الحربي؛ إضافة إلى نخبة من لاعبي الرياضات الإلكترونية في المملكة.

وعلّق النجم مساعد الدوسري؛ على مشاركته في البطولة بقوله: "تختلف المنافسة في هذه البطولة عن الدوري، فالأخير يتطلب التركيز على المدى الطويل على خلاف كأس الأمير محمد بن سلمان، فكل مباراة تعد نهائية، فعلى سبيل المثال، انطلق فريقنا في الدوري ببداية غير موفقة، والآن نحن في قمة الجدول، في بطولة تعمل على نظام خروج المغلوب لا توجد فرصة للرجوع".

وسيتواجه المتنافسون في مباراتي الذهاب والاياب للتخطي إلى الدور نصف النهائي وبعد ذلك إلى النهائي، ويشارك كل فريق بلاعب لكل منصة من منصات البلايستيشن والـ "Xbox".

وحسب آخر تقرير نشره حساب الاتحاد بعد الجولة الأخيرة، يتصدّر فريق نادي الاتحاد الدوري برصيد 62 نقطة، يليه الاتفاق والنصر في المركزين الثاني والثالث، بينما يتخلف الهلال في المركز العاشر ويسكن الفيصلي في مؤخرة الدوري برصيد ثماني نقاط.

وستقام بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان في مدينة الرياض في صالات "SARENA SAFEIS" المجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة التي تدعم المتطلبات لإقامة بطولات على المستوى الدولي لعديد من الرياضات الإلكترونية مثل "فيفا" و"ليق أوف ليجيندز" و"أوفرواتش" وغيرها من الألعاب.

ونوّه تركي الفوزان؛ الرئيس التنفيذي للاتحاد، بأهمية بناء بيئة عالمية لمنافسات الألعاب الإلكترونية، حيث قال: "نحن الآن في عصر الألعاب الإلكترونية، فعدد هواة الألعاب والرياضات الإلكترونية كبير في السعودية، وكذلك في جميع أنحاء العالم، ومن الضروري تزويدهم ببيئة متكاملة وجذابة، ابتداءً من المسابقات وصولاً إلى المرافق والبنية التحتية؛ ويعني ذلك فرصاً مربحة للمستثمرين، ومن الأمثلة الرائعة على أولئك الذين استغلوا الفرصة، زين للاتصالات، وشركة فانجارد، و"SARENA SAFEIS.

ويتولى الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية (SAFEIS) تنظيم وتطوير مجتمع وقطاع الرياضات الإلكترونية والذهنية والنخبة من ممارسيها في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى جعلها مركزاً عالمياً لهذه الرياضات، وأن يكون مواطنوها من بين أكثر اللاعبين احترافاً ونجاحاً في العالم.

وقام الاتحاد الذي يعد امتداداً لرؤية المملكة، منذ إنشائه في أواخر عام 2017، بتنظيم عديد من البطولات الوطنية والدولية ذات المستوى العالمي، والعمل على فرص عديدة ذات الصلة مع مطورين دوليين بما يخص السوق السعودية، كما استقطب استثمارات واسعة النطاق من الجهات الفاعلة المحلية في القطاع الخاص.