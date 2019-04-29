، صندوق "النقد" على أرض الواقع بالمملكة .. نمو يعلو التوقعات وهنا مؤشرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحليلات لمسؤول كبير ربط عجز الموازنة بثبـات أسعـار النفـط عنـد 60 دولاراً

قال مسؤول كبير إن صندوق النقد الدولي (IMF) أكّد أن النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية في عام 2019 قد يكون أعلى من التوقعات السابقة التي قُدرت بـ 1.8%؛ حيث إن القطاع غير النفطي يتوسع بوتيرة أسرع.

وفي التفاصيل، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزور؛ لـ "رويترز"، إن عجز الموازنة هذا العام قد يكون 7.9%، أي أعلى من 2018 على افتراض أن أسعار النفط ستنخفض في عام 2019 مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف: "توقعات صندوق النقد الدولي لعجز الموازنة السعودية في عام 2019 تستند إلى افتراض أن أسعار النفط ستبقى في نطاق 60 دولاراً للبرميل هذا العام"، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي في المملكة 2.6 % هذا العام و2.9 % عام 2020.

وتابع: "فريق صندوق النقد الدولي موجود الآن على أرض الواقع في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يصدر أرقاماً اقتصادية معدلة الأسبوع المقبل".