، فشلوا في تلفيق تجسسه للإمارات فقتلوه وزعموا انتحاره.. تركيا في مرمى اتهامات عائلة فلسطينية ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيديو لشقيق السجين "مبارك" يتهم نظام أردوغان باغتياله وأسرة "سميح" تُطالب بحمايته قبل الفاجعة

طالبت عائلة الفلسطيني الذي قالت تركيا إنه "انتحر" في سجنه، بلجنة دولية للتحقيق في ظروف موته، واتهم زكريا مبارك -شقيق السجين الفلسطيني في تركيا "زكي مبارك"- السلطات التركية بالتورط في اغتياله داخل سجنه، عقب فشلهم في إلصاق تهمة التجسس له لصالح الإمارات؛ كما زعموا حين اعتقاله.

وتفصيلًا قال "زكريا" في مقطع فيديو سجّله: إن شقيقه لم ينتحر وقد قُتل في السجن حتى لا تظهر براءته، وأنه يحتفظ بملف كامل للقضية يشتمل التحقيقات ومكالمات المحامين.

وأشار إلى توجسه من إقدام السلطات التركية على اغتيال شقيقه، وقد حذّرهم حين اعتقاله في تسجيل سابق؛ وهو الأمر الذي اتخذه الأمن التركي "ليغطوا على خيبتهم"؛ على وصفه.

من جهة أخرى انهال المغردون في "تويتر" بالأسئلة المحرجة على حساب الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" والشخصيات والقنوات الموالية للنظام التركي، عن مصير السجين الفلسطيني؛ واصفين الإقدام على مثل هذه الخطوة بالجريمة الإنسانية ومطالبين بتحقيق دولي في القضية حتى يعرف العالم حقيقة ما نسبه له الأمن التركي والمصير الذي لَقِيَه تحت أيديهم.

وفي ذات السياق، طالبت أسرة الشاب الفلسطيني الآخر سامر سميح -رفيق زكي في السجن- الرئيسَ محمود عباس بالتدخل السريع، وتوفير الحماية القانونية الكاملة لابنهم، والعمل على إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن، وعودته لأهله وذويه سالمًا؛ مؤكدين أنهم تلقوْا خبر وفاته من قِبَل جهة رسمية في رام الله، قبل أن تعود وتعتذر عن الخطأ عقب اكتشافهم أن الذي تم اغتياله هو زميله في المعتقل "زكي"؛ وفق عدة صحف نشرت مناشدتهم اليوم.

يُذكر أن السجين الفلسطيني المغدور، قد تم اعتقاله في تركيا قبل عدة أيام مع زميله، ووجهت له السلطات تهمة التجسس السياسي والعسكري لصالح دولة الإمارات؛ وهو الأمر الذي نفاه شقيقه في الفيديو المتداول.