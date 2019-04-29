، "الصحة": التغذية المتوازنة تسهّل حركة المعتمر ،

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أكدت "وزارة الصحة" أن الوجبات الصحية المتوازنة وعدم الإفراط في الأكل يساعد بشكل فعال في تسهيل حركة المعتمر.
وقالت "الصحة" عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في "تويتر"، ضمن السلسلة التوعوية لحملة #اعتمر_بصحة: أخذ الاحتياج من السوائل من أهم النصائح الغذائية التي يجب على المعتمر الحرص عليها.
وأضافت: من الأفضل للمعتمر تقسيم الوجبات إلى ثلاث وجبات رئيسية، ووجبتين من الفواكه والخضار، وأن يتجنب الوجبات التي تحتوي على بروتين ومعادن ودهون عالية.
وأردفت: الوجبات المتوازنة تضبط مستوى السكري في الدم، وتساعد في تخفيف أعراض الارتجاع المعوي، كما أن تقسيم الوجبات إلى وجبات معتدلة يُسهم في تخفيف الوزن.
وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلًا للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
"الصحة": التغذية المتوازنة تسهّل حركة المعتمروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-29
أكدت "وزارة الصحة" أن الوجبات الصحية المتوازنة وعدم الإفراط في الأكل يساعد بشكل فعال في تسهيل حركة المعتمر.
وقالت "الصحة" عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في "تويتر"، ضمن السلسلة التوعوية لحملة #اعتمر_بصحة: أخذ الاحتياج من السوائل من أهم النصائح الغذائية التي يجب على المعتمر الحرص عليها.
وأضافت: من الأفضل للمعتمر تقسيم الوجبات إلى ثلاث وجبات رئيسية، ووجبتين من الفواكه والخضار، وأن يتجنب الوجبات التي تحتوي على بروتين ومعادن ودهون عالية.
وأردفت: الوجبات المتوازنة تضبط مستوى السكري في الدم، وتساعد في تخفيف أعراض الارتجاع المعوي، كما أن تقسيم الوجبات إلى وجبات معتدلة يُسهم في تخفيف الوزن.
وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلًا للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
12:16 PM
دعت إلى تجنّب البروتين والمعادن والدهون العالية
أكدت "وزارة الصحة" أن الوجبات الصحية المتوازنة وعدم الإفراط في الأكل يساعد بشكل فعال في تسهيل حركة المعتمر.
وقالت "الصحة" عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في "تويتر"، ضمن السلسلة التوعوية لحملة #اعتمر_بصحة: أخذ الاحتياج من السوائل من أهم النصائح الغذائية التي يجب على المعتمر الحرص عليها.
وأضافت: من الأفضل للمعتمر تقسيم الوجبات إلى ثلاث وجبات رئيسية، ووجبتين من الفواكه والخضار، وأن يتجنب الوجبات التي تحتوي على بروتين ومعادن ودهون عالية.
وأردفت: الوجبات المتوازنة تضبط مستوى السكري في الدم، وتساعد في تخفيف أعراض الارتجاع المعوي، كما أن تقسيم الوجبات إلى وجبات معتدلة يُسهم في تخفيف الوزن.
وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلًا للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
، "الصحة": التغذية المتوازنة تسهّل حركة المعتمر ،
المصدر : الخليج 365
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