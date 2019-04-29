، "الزكاة ": غداً آخر موعد لتقديم الإقرارات عن العام المالي 2018 ،

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أكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن آخر موعد للمنشآت الخاضعة للزكاة وضريبة الدخل، لتقديم الإقرارات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م، هو يوم غدٍ الثلاثاء 25 شعبان 1440هـ؛ الموافق 30 أبريل 2019م.
وحثّت الهيئة جميع المكلفين، على تقديم إقراراتهم بحد أقصى في هذا التاريخ وسداد المستحقات بموجبها قبل نهاية هذه المهلة حتى يتسنى لها منحهم التسهيلات والشهادات المطلوبة في الوقت المناسب لتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم وصرف مستحقاتهم وعدم تعرضهم للغرامات وإجراءات التحصيل النظامية.
وأتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أخيراً الشهادة الفورية التي يمكن للمنشآت الحصول عليها عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة gazt.gov.sa ضمن المنظومة المتكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لمختلف المنشآت لتسهيل تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمة وتسريع تنفيذها، وذلك من خلال أكثر من 59 خدمة وفّرتها الهيئة على بوابتها الإلكترونية.
وتعد الهيئة العامة للزكاة والدخل، الجهة المسؤولة عن جباية الزكاة والضريبة، وحلقة الوصل بين دافعي الزكاة ومستحقيها من المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، حيث تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل، بتحويل مبالغ الزكاة التي تجبيها من المنشآت إلى حسب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أولاً بأول للصرف منه على مستحقي الزكاة الشرعية المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
"الزكاة ": غداً آخر موعد لتقديم الإقرارات عن العام المالي 2018وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-29
أكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن آخر موعد للمنشآت الخاضعة للزكاة وضريبة الدخل، لتقديم الإقرارات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م، هو يوم غدٍ الثلاثاء 25 شعبان 1440هـ؛ الموافق 30 أبريل 2019م.
وحثّت الهيئة جميع المكلفين، على تقديم إقراراتهم بحد أقصى في هذا التاريخ وسداد المستحقات بموجبها قبل نهاية هذه المهلة حتى يتسنى لها منحهم التسهيلات والشهادات المطلوبة في الوقت المناسب لتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم وصرف مستحقاتهم وعدم تعرضهم للغرامات وإجراءات التحصيل النظامية.
وأتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أخيراً الشهادة الفورية التي يمكن للمنشآت الحصول عليها عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة gazt.gov.sa ضمن المنظومة المتكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لمختلف المنشآت لتسهيل تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمة وتسريع تنفيذها، وذلك من خلال أكثر من 59 خدمة وفّرتها الهيئة على بوابتها الإلكترونية.
وتعد الهيئة العامة للزكاة والدخل، الجهة المسؤولة عن جباية الزكاة والضريبة، وحلقة الوصل بين دافعي الزكاة ومستحقيها من المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، حيث تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل، بتحويل مبالغ الزكاة التي تجبيها من المنشآت إلى حسب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أولاً بأول للصرف منه على مستحقي الزكاة الشرعية المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
12:09 PM
لمنحهم التسهيلات والشهادات المطلوبة وتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم
أكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن آخر موعد للمنشآت الخاضعة للزكاة وضريبة الدخل، لتقديم الإقرارات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م، هو يوم غدٍ الثلاثاء 25 شعبان 1440هـ؛ الموافق 30 أبريل 2019م.
وحثّت الهيئة جميع المكلفين، على تقديم إقراراتهم بحد أقصى في هذا التاريخ وسداد المستحقات بموجبها قبل نهاية هذه المهلة حتى يتسنى لها منحهم التسهيلات والشهادات المطلوبة في الوقت المناسب لتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم وصرف مستحقاتهم وعدم تعرضهم للغرامات وإجراءات التحصيل النظامية.
وأتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أخيراً الشهادة الفورية التي يمكن للمنشآت الحصول عليها عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة gazt.gov.sa ضمن المنظومة المتكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لمختلف المنشآت لتسهيل تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمة وتسريع تنفيذها، وذلك من خلال أكثر من 59 خدمة وفّرتها الهيئة على بوابتها الإلكترونية.
وتعد الهيئة العامة للزكاة والدخل، الجهة المسؤولة عن جباية الزكاة والضريبة، وحلقة الوصل بين دافعي الزكاة ومستحقيها من المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، حيث تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل، بتحويل مبالغ الزكاة التي تجبيها من المنشآت إلى حسب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أولاً بأول للصرف منه على مستحقي الزكاة الشرعية المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
، "الزكاة ": غداً آخر موعد لتقديم الإقرارات عن العام المالي 2018 ،
المصدر : الخليج 365
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