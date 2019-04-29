، السفياني: الإثنين أول أيام رمضان حسب المعطيات الفلكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الاقتران الفلكي المركزي يحدث فجر الأحد المقبل

كشفَ الباحث الفلكي المشرف على جمعية آفاق لعلوم الفضاء، الدكتور شرف السفياني؛ عن حدوث الاقتران الفلكي المركزي لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ، يوم الأحد 5 مايو 2019، عند الساعة 01:45 فجراً بتوقيت مكة المكرّمة.

وأوضح السفياني؛ لـ "الخليج 365"، أنه بحسب التحرّي من الموقع الجغرافي لمكة المكرّمة نجد أن الشمس تغرب من أفق مكة عند الساعة 06:46 م، بينما يغرب القمر الساعة 07:19 م، أي أن القمر سيمكث في الأفق بعد الغروب قرابة 33 دقيقة، بارتفاع عن الأفق 7.6 درجة، ونسبة إضاءته 0.6 % من إضاءة القمر البدر، وقرناه نحو الجنوب.

من جانبه، أكّد خبير الرصد للأهلة بجمعية آفاق المهندس عمر كحيل؛ أنه بالنظر إلى هذه المعايير الفلكية تتضح لنا إمكانية الرؤية للهلال بالتلسكوبات الحديثة المربوطة بكاميرات CCD، وعليه فمن المتوقع -بمشيئة الله تعالى-، أن يكون الإثنين 6 مايو 2019 أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ.

ودعت جمعية آفاق لعلوم الفضاء، المهتمين، إلى المشاركة في تحرّي الهلال كالمعتاد سنوياً من منطقة الهدا بالطائف "دكة بافيل"، ويكون الحضور للموقع قبل مغيب الشمس ليوم الأحد 5 مايو 2019.