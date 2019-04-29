، نجران.. "الشؤون الإسلامية" تطلق عددًا من البرامج الدعوية بمناسبة رمضان ،

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محمد بن مسعود - الدمام - يطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وتمشيًّا مع توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بالعمل على البرامج الموسمية؛ حزمةً من البرامج والأنشطة الدعوية للتعريف بفضل شهر رمضان المبارك وأحكام الصوم الشرعية، وكيفية استغلاله للتوبة والتقرب إلى الله تعالى؛ وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 23/ 8/ 1440هـ.
وأوضح فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن ذلك يأتي أيضًا مع اهتمامات الفرع، ودوره في نشر العلم الشرعي والدعوة إلى الله وفق كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح.
وأبان فضيلة مدير إدارة الدعوة بالفرع الشيخ مساعد بن أحمد المصعبي، أن هذه البرامج تشمل الدروس العلمية والمحاضرات والكلمات في مختلف أحياء المدينة ومحافظات المنطقة، لتكون شاملة لكافة شرائح المجتمع.
وتابع المصعبي، ستنطلق البرامج بخمسة دروس علمية مُكثّفة طيلة الأسبوع حتى ليلة رمضان، بالإضافة للمحاضرات وعشرات الكلمات بالمساجد ومساجد الإدارات الحكومية، مع ما سيقوم به الفرع في جانب الجاليات من الناطقين بغير العربية من تعليمهم القيم الإسلامية السمحاء، وفضل شهر رمضان عند المسلمين، إلى جانب تنظيم برامج للجاليات المسلمة وحديثي الإسلام بالمنطقة.
نجران.. "الشؤون الإسلامية" تطلق عددًا من البرامج الدعوية بمناسبة رمضانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-29
يطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وتمشيًّا مع توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بالعمل على البرامج الموسمية؛ حزمةً من البرامج والأنشطة الدعوية للتعريف بفضل شهر رمضان المبارك وأحكام الصوم الشرعية، وكيفية استغلاله للتوبة والتقرب إلى الله تعالى؛ وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 23/ 8/ 1440هـ.
وأوضح فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن ذلك يأتي أيضًا مع اهتمامات الفرع، ودوره في نشر العلم الشرعي والدعوة إلى الله وفق كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح.
وأبان فضيلة مدير إدارة الدعوة بالفرع الشيخ مساعد بن أحمد المصعبي، أن هذه البرامج تشمل الدروس العلمية والمحاضرات والكلمات في مختلف أحياء المدينة ومحافظات المنطقة، لتكون شاملة لكافة شرائح المجتمع.
وتابع المصعبي، ستنطلق البرامج بخمسة دروس علمية مُكثّفة طيلة الأسبوع حتى ليلة رمضان، بالإضافة للمحاضرات وعشرات الكلمات بالمساجد ومساجد الإدارات الحكومية، مع ما سيقوم به الفرع في جانب الجاليات من الناطقين بغير العربية من تعليمهم القيم الإسلامية السمحاء، وفضل شهر رمضان عند المسلمين، إلى جانب تنظيم برامج للجاليات المسلمة وحديثي الإسلام بالمنطقة.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
11:54 AM
يطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وتمشيًّا مع توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بالعمل على البرامج الموسمية؛ حزمةً من البرامج والأنشطة الدعوية للتعريف بفضل شهر رمضان المبارك وأحكام الصوم الشرعية، وكيفية استغلاله للتوبة والتقرب إلى الله تعالى؛ وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 23/ 8/ 1440هـ.
وأوضح فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن ذلك يأتي أيضًا مع اهتمامات الفرع، ودوره في نشر العلم الشرعي والدعوة إلى الله وفق كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح.
وأبان فضيلة مدير إدارة الدعوة بالفرع الشيخ مساعد بن أحمد المصعبي، أن هذه البرامج تشمل الدروس العلمية والمحاضرات والكلمات في مختلف أحياء المدينة ومحافظات المنطقة، لتكون شاملة لكافة شرائح المجتمع.
وتابع المصعبي، ستنطلق البرامج بخمسة دروس علمية مُكثّفة طيلة الأسبوع حتى ليلة رمضان، بالإضافة للمحاضرات وعشرات الكلمات بالمساجد ومساجد الإدارات الحكومية، مع ما سيقوم به الفرع في جانب الجاليات من الناطقين بغير العربية من تعليمهم القيم الإسلامية السمحاء، وفضل شهر رمضان عند المسلمين، إلى جانب تنظيم برامج للجاليات المسلمة وحديثي الإسلام بالمنطقة.
، نجران.. "الشؤون الإسلامية" تطلق عددًا من البرامج الدعوية بمناسبة رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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