، تدخل جراحي ناجح لإعادة فقرات قطنية لمريضة بحفر الباطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانت تشكو آلاماً وتنملاً مستمرين في الأطراف السفلية

أسهم -بفضل الله- فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حفر الباطن المركزي، في إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو آلاماً مستمرة في الأطراف السفلية وتنملاً مستمراً تسبّب لها في صعوبات بالحركة.

وتبيّن بعد الفحص الإكلينيكي وعمل التشخيصات الإشعاعية اللازمة، أن المريضة تعاني انزلاقاً فقارياً قطنياً عجزياً، وقرّر معها الفريق الطبي المعالج إجراء تدخل جراحي، وتمّ خلال العملية إعادة الفقرات إلى وضعها الطبيعي وتثبيتها بالصفائح والمسامير المخصّصة لذلك.

استمرت العملية 3 ساعات تكللت بالنجاح، ولله الحمد، وخرجت المريضة بعدها وهي في صحة جيدة دون أيّ مضاعفات، ولله الحمد.