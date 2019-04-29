السعودية اليوم / "الصحة" التغذية المتوازنة تسهل حركة المعتمر



الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

أكدت "وزارة الصحة" أن الوجبات الصحية المتوازنة وعدم الإفراط في الأكل تساعد وبشكل فعال في تسهيل حركة المعتمر.

وأشارت "الصحة" عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن السلسلة التوعية لحملة #اعتمر_بصحة ، أن أخذ الاحتياج من السوائل من أهم النصائح الغذائية التي يجب على المعتمر الحرص عليها.

وبينت أنه من الأفضل للمعتمر تقسيم الوجبات إلى 3 وجبات رئيسة ووجبتين من الفواكه والخضار، وأن يتجنب الوجبات التي تحتوي على بروتين ومعادن ودهون عالية، مشيرةً أن الوجبات المتوازنة تضبط مستوى السكري في الدم، وتساعد في تخفيف أعرض الارتجاع المعوي، كما أن تقسيم الوجبات إلى وجبات معتدلة يسهم في تخفيف الوزن.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.

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11:51ت م

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