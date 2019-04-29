السعودية اليوم / وزيرة الدفاع الفرنسية تلتقي وزير الدفاع الكويتي



باريس 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

التقت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي ، الليلة الماضية ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الذي يزور فرنسا حالياً.

وقالت سفارة الكويت لدى فرنسا في بيان إن الجانبين تناولا مساء أمس الأحد العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ،بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي الشيخ ناصر الصباح في وقت لاحق اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الرئاسي (اليزيه) وسيسلمه رسالة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

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11:49ت م

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