السعودية اليوم / "العمل والتنمية الاجتماعية" تلغي ترخيص شركة استقدام و 4 مكاتب وتوقف الخدمات عن مكتب آخر



الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص شركة استقدام لارتكابها مخالفات لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وذلك وفق قرار اللجنة المختصة في النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها.

وقررت الوزارة إلغاء 4 مكاتب استقدام، بالإضافة إلى إيقاف الخدمات عن مكتب استقدام والتوصية بعدم التجديد له، والسحب من الضمان البنكي في حال عجزه عن سداد التزاماته مع العملاء، إضافة إلى إيقاف الخدمات المقدمة له من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن قرارات الإلغاء تأتي امتدادًا لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام، حيث تم خلال العامين الماضية إلغاء ترخيص 31 مكتب استقدام، وإلغاء ترخيص شركة استقدام، بينما تم سحب الضمان البنكي من 14 مكتب استقدام لحين سداد حقوق العملاء، نتيجة ارتكاب عدة مخالفات منها: منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته العقدية مع عملائه.

وأكد المتحدث الرسمي حرص الوزارة على متابعة أعمال مكاتب وشركات الاستقدام، والوقوف ميدانيًا على مواقعها للتحقق من التزامها بالأنظمة وضبط المخالفات النظامية وإيقاع الغرامات، سعيًا منها لتحقيق الامتثال واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وحرصًا من الوزارة على حفظ حقوق العملاء وضمان تحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، دعت الوزارة المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، سواء عن طريق الاتصال بمركز الاتصال لخدمة العملاء 19911، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.

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11:32ت م

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