السعودية اليوم / جامعة جازان تدشن موقع ملتقى "عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر"



جيزان 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 أبريل 2019 م واس

أكد معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن برامج عمادة خدمة المجتمع بالجامعة تأتي متوافقة مع رؤية المملكة 2030 وتقدم خدمات اجتماعية منوعة داخل وخارج الجامعة.

وبين خلال تدشينه اليوم بالجامعة لموقع "ملتقى خدمة المجتمع في ضوء رؤية 2030" الذي ستنظمه الجامعة مطلع العام المقبل، أن الملتقى سيسلط الضوء على العديد من تجارب وأبحاث أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

من جانبه أوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور أحمد بن موسى حنتول، أن العمادة تعمل وفق الرؤية المستقبلية لإقامة شراكة حقيقية مع المجتمع، مقدماً شكره لمعالي مدير الجامعة لإطلاقه لموقع الملتقى الذي يأتي تحت عنوان "شراكة فعلية من أجل انطلاقة حقيقية".

يذكر أن تدشين موقع الملتقى تخلله توقيع عدد من الاتفاقيات بين عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وكليات "إدارة الأعمال، والشريعة والقانون، والعلوم، والآداب والعلوم الإنسانية، وكلية المجتمع".

ويأتي توقيع العمادة للاتفاقيات مع كليات الجامعة، تفعيلاً لمفهوم الشراكة بين الكليات والعمادة بما يسهم في فتح المجال للكليات لتقديم لبرامجها التدريبية والتطويرية المتنوعة من خلال العمادة إسهاماً في تطور المجتمع ونهضته وحرصاً على تحقيق التعاون المثمر البناء والاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية والبحثية في مختلف التخصصات.

// انتهى //

11:21ت م

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جيزان 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 أبريل 2019 م واسأكد معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن برامج عمادة خدمة المجتمع بالجامعة تأتي متوافقة مع رؤية المملكة 2030 وتقدم خدمات اجتماعية منوعة داخل وخارج الجامعة.وبين خلال تدشينه اليوم بالجامعة لموقع "ملتقى خدمة المجتمع في ضوء رؤية 2030" الذي ستنظمه الجامعة مطلع العام المقبل، أن الملتقى سيسلط الضوء على العديد من تجارب وأبحاث أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية والمؤسسات الأهلية.من جانبه أوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور أحمد بن موسى حنتول، أن العمادة تعمل وفق الرؤية المستقبلية لإقامة شراكة حقيقية مع المجتمع، مقدماً شكره لمعالي مدير الجامعة لإطلاقه لموقع الملتقى الذي يأتي تحت عنوان "شراكة فعلية من أجل انطلاقة حقيقية".يذكر أن تدشين موقع الملتقى تخلله توقيع عدد من الاتفاقيات بين عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وكليات "إدارة الأعمال، والشريعة والقانون، والعلوم، والآداب والعلوم الإنسانية، وكلية المجتمع".ويأتي توقيع العمادة للاتفاقيات مع كليات الجامعة، تفعيلاً لمفهوم الشراكة بين الكليات والعمادة بما يسهم في فتح المجال للكليات لتقديم لبرامجها التدريبية والتطويرية المتنوعة من خلال العمادة إسهاماً في تطور المجتمع ونهضته وحرصاً على تحقيق التعاون المثمر البناء والاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية والبحثية في مختلف التخصصات.// انتهى //11:21ت م0038

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