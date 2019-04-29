

صبيا 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

رأس مدير تعليم صبيا المشرف العام على حملة التوعية ومحو الأمية ضيف الله بن علي الحازمي أمس، الاجتماع التحضيري للجان العاملة بالحملة التي ستنفذ هذا العام بقطاع العيدابي التابع لإدارة تعليم صبيا، وذلك بحضور مساعد مدير التعليم ربيع بن مهدي عطية والمساعدة للشؤون التعليمية "بنات" حنان بنت علي الحازمي والمسؤولين عن الحملة.

وأبرز الحازمي، في مستهل الاجتماع، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على نشر العلم والتعليم في مناطق المملكة كافة حاضرة وبادية، مشيدًا بدور وزارة التعليم في هذا الشأن.

وعدّ محو الأمية من أهمّ العناصر والمتطلّبات لتنمية المجتمع وتطوّره، إضافة لكونه من الحقوق الأساسية للأفراد وأساس عملية التعلّم طوال الحياة ويساعد بشكل كبير في تنمية المجتمع، ويشكّل أداةً فعالة في تحسين الحياة من جميع النواحي المعرفية والاجتماعية والصحيّة والاقتصاديّة.

وأضاف أن الحملة تأتي في إطار تلك الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على الأمية في المجتمع، وخفض معدلاتها إلى أقصى حد، وفقًا لرؤية المملكة الطموحة 2030، حيث تخدم هذه الحملة ما يقارب الـ 500 دارس ودارسة.

وأوضح المدير التنفيذي للحملة حسن عداوي، أن الاجتماع تطرق إلى التكامل بين البنين والبنات في الحملة، ومناقشة الاستعدادات والخطة المقترحة للعمل، واستعراض التصور الخاص بالقطاع الذي ستنفذ فيه الحملة ومراكزها، واللجان المساندة والمقترح تشكيلها للعمل في الحملة.

يذكر أن وزارة التعليم دأبت في تكثيف هذه الحملات خلال فترة الصيف في شتى مناطق المملكة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة كوزارات الشؤون الإسلامية والاجتماعية والصحة والزراعة والإعلام.

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11:15ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجان "حملة التوعية ومحو الأمية" بتعليم صبيا تعقد اجتماعها الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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