السعودية اليوم / المجلس الشبابي بمنطقة الباحة ينظم مهرجان "فوانيس باحتنا"



الباحة 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

ينظم المجلس الشبابي بالباحة بالتعاون مع أمانة المنطقة, مهرجان "فوانيس باحتنا", وذلك بوسط المدينة.

وأوضح رئيس المجلس الشبابي بالباحة الدكتور زياد الزايدي أن مهرجان "فوانيس باحتنا" ينطلق في اليوم الرابع من شهر رمضان ويستمر خمسة أيام, حيث يتخلل المهرجان فوازير ومسابقات للصغار والكبار, ومعرض فوانيس الفن, وفعالية حكينا عن زمانك, إضافةً إلى عروض الأسر المنتجة, وكوبونات وجوائز يومية.

وتوقع الدكتور الزايدي أن يشهد المهرجان حضور العديد من الزوار من الأسر والأفراد الذين سيحولون موقع المهرجان إلى قلبٍ نابض بالحياة والحركة الدؤوبة.

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11:10ت م

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