السعودية اليوم / اعتماد 6 مدارس للفصل الصيفي بتعليم الباحة



الباحة 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أمس، أسماء المدارس المطبقة لنظام الفصل الصيفي للعام الدراسي الجاري.

وشمل الإجراء مدارس ثانوية السروات، وثانوية آل موسى بقطاع الوسط، وثانوية بلجرشي بقطاع بلجرشي، وثانوية النصباء بقطاع المندق للبنين، ومدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بقطاع الوسط، وثانوية هند بنت عتبة ببلجرشي للبنات.

ويبدأ قبول الطلاب والطالبات اعتباراً من يوم الأحد 30 / 8 / 1440 هـ ويستمر مدة خمسة أيام، وتبدأ الدراسة يوم الأحد 6/ 10/ 1440هـ وتستمر ثمانية أسابيع.

وأوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي منى بنت مشرف الغامدي أنه يمكن للطالب والطالبة التسجيل في الفصل الصيفي عبر برنامج "نور"، منوهةً بأن هناك تزايداً ملحوظاً في إقبال الطلاب والطالبات على الدخول في الفصل الصيفي، وذلك لما تشهده من كفاءة عالية في تحقيق مصلحة الطلاب والطالبات ومعالجة حالات الخاصة واستكمال متطلبات التخرج.

وأكدت الغامدي أن الدراسة تتاح للطلاب الراغبين بالالتحاق في المدارس المحددة، حتى لو لم تكن مدرسة الطالب الأساسية من ضمن المدارس المحددة، وذلك بعد تقديم تعريف الطالب من مدرسته مرفق به سجله الأكاديمي.

// انتهى //

11:07ت م

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