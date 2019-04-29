اقتصادي / " تحديات إدارة المنشآت " ورشة بغرفة الرياض الأربعاء



الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

تنظم غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية، الأربعاء القادم، ورشة عمل "إدارة المنشآت والمرافق في

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري أن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود اللجنة بإتاحة الفرصة أمام الجهات ذات العلاقة بشؤون القطاع التعرف على القضايا التي تهم المستثمرين فيه، إضافة إلى تعريف المشاركين في الورشة بالتطورات والتقنيات والأنظمة الحديثة التي ادخلت في إدارة المنشآت.

وقال إن الورشة ستناقش من خلال محاورها عدد من الموضوعات يتم من خلالها تسليط الضوء على مؤشرات سوق إدارة المنشآت في السعودية وما يشهده من تطور ونمو وكذلك مناقشة دور القطاع في توطين خدمات إدارة المنشآت، مضيفاً أن الورشة تهدف أيضا إلى تعريف المشاركين فيها بالتوجهات الحديثة في إدارة المنشآت، داعياً منتسبي القطاع إلى المشاركة في الورشة وتقديم ما لديهم من آراء ومقترحات لتشكل إضافة إلى ما يبذل من جهود تستهدف النهوض بالقطاع.

// انتهى //

10:52ت م

0024



الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واستنظم غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية، الأربعاء القادم، ورشة عمل "إدارة المنشآت والمرافق في السعودية ، الوضع الراهن وآفاق المستقبل"، وتسليط الضوء على القضايا والتحديات التي تواجه القطاع والتوجهات الحديثة في إدارة المنشآت بمشاركة عدد من المهتمين والمختصين.وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري أن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود اللجنة بإتاحة الفرصة أمام الجهات ذات العلاقة بشؤون القطاع التعرف على القضايا التي تهم المستثمرين فيه، إضافة إلى تعريف المشاركين في الورشة بالتطورات والتقنيات والأنظمة الحديثة التي ادخلت في إدارة المنشآت.وقال إن الورشة ستناقش من خلال محاورها عدد من الموضوعات يتم من خلالها تسليط الضوء على مؤشرات سوق إدارة المنشآت في السعودية وما يشهده من تطور ونمو وكذلك مناقشة دور القطاع في توطين خدمات إدارة المنشآت، مضيفاً أن الورشة تهدف أيضا إلى تعريف المشاركين فيها بالتوجهات الحديثة في إدارة المنشآت، داعياً منتسبي القطاع إلى المشاركة في الورشة وتقديم ما لديهم من آراء ومقترحات لتشكل إضافة إلى ما يبذل من جهود تستهدف النهوض بالقطاع.// انتهى //10:52ت م0024

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / " تحديات إدارة المنشآت " ورشة بغرفة الرياض الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.