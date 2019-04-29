تسجيل الطلاب المستجدين على نظام نور 1440 و الحصول على نتائج الطلاب

نظام نور هو موقع وخدمة تقدمها وزارة التعليم فى المملكة العربية السعودية، وذلك على شبكة الانترنت، للتيسير على الطلاب فى كل مراحل التعليم المختلفة، سواء رياض الاطفال، أو المرحلة الابتدائية، أوالمرحلة الاعدادية، أو الثانوية، وتسهيل واختصار الوقت، لمعرفة نتائج الاختبارات الشهرية لجميع الطلبة والطالبات وكذلك معرفة نتائج امتحانات نصف العام وكذلك أخر العام، ويستطبع الطالب فى أى مكان بالسعودية معرفة نتائجه فور نشرها دون أى عناءأو تعب.

رابط التسجيل فى نظام نور برقم الهوية 1439

الان يمكن لجميع الطلبة والطالبات فى جميع المراحل الدراسية المختلفة بالمملكة العربية السعودية ، سواء الابتدائية، والاعدادية، والثانوية، الذين يريدون متابعة نتائجهم الدراسية، دخول موقع نور فى خطوات بسيطة جدا، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا ، وبعد ذلك يقوم الطالب بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وبعد أن يكتبهم سيطلب منك الرمز التأكيدي و ثم الدخول على نظام نور ووذلك عن طريق استخدام السجل المدنى أو رقم الهوية يمكنكم معرفة النتائج على موقع نور.

شاهد كل الخطوات اللازمة لاستخراج النتائج من موقع نوربرقم الهوية

رابط نور

مواعيد التسجيل في نظام نور للمستجدين

بالنسبة للطلاب والطالبات الذين لم يسبق لهم التسجيل قبل ذلك على نظام نور يمكنهم التسجيل فى المواعيد التالية:

8 / 5 التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في مدارس التحفيظ والأهلية والأجنبية.

7 / 6 التسجيل للطلاب المستجدين السعوديين وكذلك أبناء السعوديات.

5 / 7 التسجيل للطلاب المستجدين المعاملين معاملة السعوديين من أبناء القبائل النازحة والخليجيين واليمنيين وأبناء الدبلوماسيين.

26 / 7 سيكون للتسجيل للطلاب المستجدين الغير السعوديين.

25 / 8 التسجيل للطلاب المستجدين من خريجي الروضات الحكومية والأهلية.

19 / 12 التسجيل للطلاب المستجدين من خريجي الروضات الأجنبية.

نتائج الابتدائية 1439 الترم الأول

ظهرت منذ أيام فى المملكة العربية السعودية، نتيجة المرحلة الابتدائية، ويمكن لجميع الطلبة والطالبات أن يحصلوا على نتائج الترم الأول للعام الدراسي الحالي من خلال نظام نور، وذلك باستخدام رقم الهوية.

وبامكاننا مساعدتكم على نجوم مصرية للوصل الى النتائج ونتمنى لكم النجاخ والتوفيق.

تحديث

الدخول بإسم المستخدم وكلمة المرور

https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

والتانى : الدخول برقم الهوي

https://noor.moe.gov.sa/Marksinquiry/StudentMark.aspx

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رابط آخر برقم الهوية

https://noorresults.moe.gov.sa/…/SemesterNotification.aspx

للدخول للموقع الالكتروني الخاص برنامج نور :

https://noor.moe.sa

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صرحت وزارة التربية والتعليم فى المملكة العربية السعودية، حول الطلاب الذين أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي 1439/ 1440هـ،، فان لهم الأحقية فى التسجيل بالمدارس الابتدائية، على نظام نور، كما أنه يمكن لمن هم أقل من ذلك بـ90 يومًا فقط، تسجيل أنفسهم، أما من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ180 يومًا كحد أعلى فيشرط أن تتحقق إدارة المدرسة من توافر المعايير.

شروط الالتحاق بالصف الأول الابتدائي عبر نظام نور.

من أهم المعايير التي على أساسها يتم اختيار الطلاب:

أن يكون الطفل حاصل على شهادة معتمدة تثيت أنه قد التحق بروضة الأطفال لمدة عام دراسي كامل، بالاضافة الى توافر الاستمارة النمائية التي تثبت إتقان الطفل لبعض المهارات النمائية.

ومن بين الأشياء الاساسية المطلوبة والتى وضعتها وزارة التعليم وجود توصية معتمدة من معلمة التى كانت تدرس للطفل فى الروضة تؤكد فيها أن الطفل الذى سيتقدم للاتحاق بالصف الاول الابتدائى لديه القدرة على الالتحاق المبكر بالمدرسة.

يمكن الاستفسار عن النتيجة عن طريق موقع نجوم مصرية فقط ضع بياناتك فى أسفل المقال

روابط الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور

لجميع طلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية،يمكن الدخول على موقع نور، وذلك باستخدام رمز التحقق ورقم السجل المدني واسم المستخدم.

نظام نور لنتائج الطلاب

يختص نظام نور للحصول على نتائج الطلاب فى المرحلة الابتدائية و المرحلة المتوسطة و المرحلة الثانوية، حيمكن معرفة تفاصيل نتائج الطلاب من خلال نور و الدرجاء و كذلك معرفة عدد ايام غياب و حضور الطلاب فى المدارس.

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