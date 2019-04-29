، غداً .. افتتاح المؤتمر العالمي للطب الباطني بمستشفى "سليمان الحبيب" بالخُبر ،

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تنطلق غداً -بمشيئة الله- فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للطب الباطني الذي ينظمه مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، بحضور متوقع لأكثر من 900 ممارس صحي وممثلين عن القطاعين الصحي العام والخاص.
ويستضيف المؤتمر 59 متحدثاً من دول الشرق الأوسط سيقدمون خلاله 42 محاضرة علمية وورش عمل و8 جلسات نقاشية، بإجمالي 29 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأوضح نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية بمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، الدكتور عوض العُمري؛ أن اللجنة العلمية للمؤتمر بذلت جهداً حثيثاً للتحضير لهذا المؤتمر والاستعداد المبكر له، واستضافة متحدثين على درجة عالية من الكفاءة والتميّز والخبرات العلمية، متوقعاً أن يشهد هذا المؤتمر حضوراً لافتاً؛ نظراً لأهميته البالغة وتنوّع فعالياته والخبرات العلمية والمشاركين فيه.. إذ إنهم يمثلون فرصة كبيرة لتبادل آخر التطورات العلمية في الطب الباطني، وكذلك من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص وبما يعود بالنفع على المرضى.
وأضاف العُمري؛ قائلاً: إن هذا المؤتمر يُعد الأكبر بالمنطقة الشرقية من حيث عدد المتحدثين والمحاضرات المقدمة فيه، إضافة إلى الموضوعات المهمة المطروحة للنقاش من خلاله، والخاصة بالأمراض الباطنية والسكري والضغط والسمنة ومضاعفاتها التي قد تصل إلى الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، كما سيتم في أثناء الجلسات النقاشية الإجابة عن الأسئلة الأكثر شيوعاً والمتداولة عن هذه الأمراض وكيفية التعامل معها، وأيضاً التطرق إلى مشكلات الضغط والسكري للمرأة الحامل وتسمّم الحمل، متلازمة الأيض، النوبات القلبية، الأمراض القلبية الوعائية، السمنة، التمثيل الغذائي، الأمراض المعدية.
وأكّد أن هذا المؤتمر يستهدف أطباء الباطنية والطوارئ والعناية المركزة والطب العام والصيادلة والممارسين الصحيين كافة من التخصصات الفرعية وطلاب التخصصات الصحية والأطقم الفنية والتمريضية.. وسيصاحبه معرض متخصص يضم عدداً من الشركات الطبية العالمية.
واختتم العُمري؛ حديثه بأن هذا المؤتمر هو باكورة المؤتمرات الطبية والعلمية لمستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، إذ إنه يُعد الأول الذي يتم تنظيمه؛ متمنياً أن تشكّل مخرجاته وتوصياته تطلعات الجميع من المشاركين والمتحدثين.
غداً .. افتتاح المؤتمر العالمي للطب الباطني بمستشفى "سليمان الحبيب" بالخُبرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-29
تنطلق غداً -بمشيئة الله- فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للطب الباطني الذي ينظمه مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، بحضور متوقع لأكثر من 900 ممارس صحي وممثلين عن القطاعين الصحي العام والخاص.
ويستضيف المؤتمر 59 متحدثاً من دول الشرق الأوسط سيقدمون خلاله 42 محاضرة علمية وورش عمل و8 جلسات نقاشية، بإجمالي 29 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأوضح نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية بمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، الدكتور عوض العُمري؛ أن اللجنة العلمية للمؤتمر بذلت جهداً حثيثاً للتحضير لهذا المؤتمر والاستعداد المبكر له، واستضافة متحدثين على درجة عالية من الكفاءة والتميّز والخبرات العلمية، متوقعاً أن يشهد هذا المؤتمر حضوراً لافتاً؛ نظراً لأهميته البالغة وتنوّع فعالياته والخبرات العلمية والمشاركين فيه.. إذ إنهم يمثلون فرصة كبيرة لتبادل آخر التطورات العلمية في الطب الباطني، وكذلك من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص وبما يعود بالنفع على المرضى.
وأضاف العُمري؛ قائلاً: إن هذا المؤتمر يُعد الأكبر بالمنطقة الشرقية من حيث عدد المتحدثين والمحاضرات المقدمة فيه، إضافة إلى الموضوعات المهمة المطروحة للنقاش من خلاله، والخاصة بالأمراض الباطنية والسكري والضغط والسمنة ومضاعفاتها التي قد تصل إلى الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، كما سيتم في أثناء الجلسات النقاشية الإجابة عن الأسئلة الأكثر شيوعاً والمتداولة عن هذه الأمراض وكيفية التعامل معها، وأيضاً التطرق إلى مشكلات الضغط والسكري للمرأة الحامل وتسمّم الحمل، متلازمة الأيض، النوبات القلبية، الأمراض القلبية الوعائية، السمنة، التمثيل الغذائي، الأمراض المعدية.
وأكّد أن هذا المؤتمر يستهدف أطباء الباطنية والطوارئ والعناية المركزة والطب العام والصيادلة والممارسين الصحيين كافة من التخصصات الفرعية وطلاب التخصصات الصحية والأطقم الفنية والتمريضية.. وسيصاحبه معرض متخصص يضم عدداً من الشركات الطبية العالمية.
واختتم العُمري؛ حديثه بأن هذا المؤتمر هو باكورة المؤتمرات الطبية والعلمية لمستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، إذ إنه يُعد الأول الذي يتم تنظيمه؛ متمنياً أن تشكّل مخرجاته وتوصياته تطلعات الجميع من المشاركين والمتحدثين.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
11:48 AM
42 محاضرة و8 جلسات نقاشية لـ 59 طبيباً .. بحضور 900 ممارس صحي
تنطلق غداً -بمشيئة الله- فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للطب الباطني الذي ينظمه مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، بحضور متوقع لأكثر من 900 ممارس صحي وممثلين عن القطاعين الصحي العام والخاص.
ويستضيف المؤتمر 59 متحدثاً من دول الشرق الأوسط سيقدمون خلاله 42 محاضرة علمية وورش عمل و8 جلسات نقاشية، بإجمالي 29 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأوضح نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية بمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، الدكتور عوض العُمري؛ أن اللجنة العلمية للمؤتمر بذلت جهداً حثيثاً للتحضير لهذا المؤتمر والاستعداد المبكر له، واستضافة متحدثين على درجة عالية من الكفاءة والتميّز والخبرات العلمية، متوقعاً أن يشهد هذا المؤتمر حضوراً لافتاً؛ نظراً لأهميته البالغة وتنوّع فعالياته والخبرات العلمية والمشاركين فيه.. إذ إنهم يمثلون فرصة كبيرة لتبادل آخر التطورات العلمية في الطب الباطني، وكذلك من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص وبما يعود بالنفع على المرضى.
وأضاف العُمري؛ قائلاً: إن هذا المؤتمر يُعد الأكبر بالمنطقة الشرقية من حيث عدد المتحدثين والمحاضرات المقدمة فيه، إضافة إلى الموضوعات المهمة المطروحة للنقاش من خلاله، والخاصة بالأمراض الباطنية والسكري والضغط والسمنة ومضاعفاتها التي قد تصل إلى الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، كما سيتم في أثناء الجلسات النقاشية الإجابة عن الأسئلة الأكثر شيوعاً والمتداولة عن هذه الأمراض وكيفية التعامل معها، وأيضاً التطرق إلى مشكلات الضغط والسكري للمرأة الحامل وتسمّم الحمل، متلازمة الأيض، النوبات القلبية، الأمراض القلبية الوعائية، السمنة، التمثيل الغذائي، الأمراض المعدية.
وأكّد أن هذا المؤتمر يستهدف أطباء الباطنية والطوارئ والعناية المركزة والطب العام والصيادلة والممارسين الصحيين كافة من التخصصات الفرعية وطلاب التخصصات الصحية والأطقم الفنية والتمريضية.. وسيصاحبه معرض متخصص يضم عدداً من الشركات الطبية العالمية.
واختتم العُمري؛ حديثه بأن هذا المؤتمر هو باكورة المؤتمرات الطبية والعلمية لمستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، إذ إنه يُعد الأول الذي يتم تنظيمه؛ متمنياً أن تشكّل مخرجاته وتوصياته تطلعات الجميع من المشاركين والمتحدثين.
، غداً .. افتتاح المؤتمر العالمي للطب الباطني بمستشفى "سليمان الحبيب" بالخُبر ،
المصدر : الخليج 365
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