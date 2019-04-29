، سكب مادة حارقة على مركبة معلم بجازان .. تحقيق في الواقعة وهذه روايته ،

محمد بن مسعود - الدمام - محضر دوّنته المدرسة بشأن الحادث وزميل له شاهداً وجرى تصوير السيارة

تحقّق الجهات الأمنية بمنطقة جازان، في واقعة سكب مادة حارقة على سيارة معلم بمدرسة أبو حجر- جنوب منطقة جازان؛ مما أدى إلى احتراق أجزاءٍ خارجية من هيكلها فيما دوّنت المدرسة محضراً بالواقعة.

من جهته، أوضح المعلم جريد محمد مباركي؛ بمتوسطة وثانوية أبو حجر الأعلى، لـ "الخليج 365"، قائلاً: "بعد طلوع الطلاب من الاختبارات أمس قمنا بتصحيح المواد في المدرسة، وخرج المعلم فيصل كريري؛ وشاهد السيارة داخل فناء المدرسة حولها مادة سوداء، وبلغني بذلك وخرجت وإذا بالسيارة مصبوب عليها مادة حارقة ويتصاعد منها دخان".

وأضاف: "قمت بالاتصال على شرطة صامطة، وباشرت الحادث مع الأدلة الجنائية وصوّرت السيارة ولا أتهم أحداً نهائياً والله المستعان، وأتمنى معرفة الفاعل".