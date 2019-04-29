، جلسة جديدة للنظر في الإفراج المشروط عن أشهَر سجين سعودي بأمريكا ،

- 1/2
- 2/2
تُعاد يوم الاثنين 6 مايو المقبل، جلسة "الإفراج المشروط" عن السجين السعودي في السجون الأمريكية، حميدان التركي.
وقال نجل "التركي" في تغريدة على حسابه الرسمي: "يتجدد الأمل لنا ولوالدي #حميدان_التركي، في جلسة برول جديدة (جلسة الإفراج المشروط)، والتي ستُعقد بتاريخ ٦ مايو، نسأل الله أن يكتب له فيها الفرج".
ورفض القضاء الأمريكي، العام الماضي، الإفراجَ المشروط عن الأكاديمي السعودي حميدان التركي؛ على أن تتم إعادة اللجنة خلال العام الجاري.
وسبَق أن أحبط مسؤولون سابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالية عام 2013، نقلَ "التركي" لإكمال محكوميته في السعودية؛ من خلال تقديم ادعاءات كاذبة بتورطه في جريمة قتل رئيس إدارة الإصلاح في سجن كولورادو "توم كليمنتس"، واتضح عدم صحة تلك الادعاءات الملفقة.
جلسة جديدة للنظر في الإفراج المشروط عن أشهَر سجين سعودي بأمريكاخالد علي الخليج 365 2019-04-29
تُعاد يوم الاثنين 6 مايو المقبل، جلسة "الإفراج المشروط" عن السجين السعودي في السجون الأمريكية، حميدان التركي.
وقال نجل "التركي" في تغريدة على حسابه الرسمي: "يتجدد الأمل لنا ولوالدي #حميدان_التركي، في جلسة برول جديدة (جلسة الإفراج المشروط)، والتي ستُعقد بتاريخ ٦ مايو، نسأل الله أن يكتب له فيها الفرج".
ورفض القضاء الأمريكي، العام الماضي، الإفراجَ المشروط عن الأكاديمي السعودي حميدان التركي؛ على أن تتم إعادة اللجنة خلال العام الجاري.
وسبَق أن أحبط مسؤولون سابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالية عام 2013، نقلَ "التركي" لإكمال محكوميته في السعودية؛ من خلال تقديم ادعاءات كاذبة بتورطه في جريمة قتل رئيس إدارة الإصلاح في سجن كولورادو "توم كليمنتس"، واتضح عدم صحة تلك الادعاءات الملفقة.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
11:40 AM
تنعقد الاثنين المقبل بعد رفض طلبٍ مماثلٍ العامَ الماضي.. ونجلُه: نسأل الله الفرج
تُعاد يوم الاثنين 6 مايو المقبل، جلسة "الإفراج المشروط" عن السجين السعودي في السجون الأمريكية، حميدان التركي.
وقال نجل "التركي" في تغريدة على حسابه الرسمي: "يتجدد الأمل لنا ولوالدي #حميدان_التركي، في جلسة برول جديدة (جلسة الإفراج المشروط)، والتي ستُعقد بتاريخ ٦ مايو، نسأل الله أن يكتب له فيها الفرج".
ورفض القضاء الأمريكي، العام الماضي، الإفراجَ المشروط عن الأكاديمي السعودي حميدان التركي؛ على أن تتم إعادة اللجنة خلال العام الجاري.
وسبَق أن أحبط مسؤولون سابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالية عام 2013، نقلَ "التركي" لإكمال محكوميته في السعودية؛ من خلال تقديم ادعاءات كاذبة بتورطه في جريمة قتل رئيس إدارة الإصلاح في سجن كولورادو "توم كليمنتس"، واتضح عدم صحة تلك الادعاءات الملفقة.
، جلسة جديدة للنظر في الإفراج المشروط عن أشهَر سجين سعودي بأمريكا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة جديدة للنظر في الإفراج المشروط عن أشهَر سجين سعودي بأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.