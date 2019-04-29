، بالتعاون مع "مدني الرياض" .. "مستشفى الإمام" ينفّذ فرضية تسرُّب كيميائي ،

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نفّذ مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، بالتعاون مع الدفاع المدني بمدينة الرياض، فرضية تسرُّب كيميائي، بمتابعة وتوجيه من مدير المستشفى الدكتور عتيق القرني؛ والمهندس ثامر الثامر؛ بمشاركة وحدة تدخل المواد الخطرة وفرق الإنقاذ والإطفاء بالدفاع المدني.
وتمّ خلال الفرضية التعرُّف على نوع المواد الخطرة وتطهير المصابين ميدانياً ونقلهم إلى قسم الطوارئ بمشاركة فرق الإسعاف.
وذكر مدير الشؤون الهندسية المهندس ثامر الثامر؛ أن الهدف من الفرضية بذل أقصى درجات الأمان وكيفية التعامل الأمثل في حالات التسرُّب الكيميائي والمواد الخطرة والسيطرة عليها بأقل الخسائر، والمحافظة على الأرواح والممتلكات.
وتابع الثامر؛ أنه تم بنجاح عمل الفرضية بأقصى حرفية ومهنية من جانب الدفاع المدني، بمشاركة عدد من الموظفين بالمستشفى تم خلالها إبراز المناطق الحيوية للتعامل مع الحوادث الكيميائية والطرق المُثلى لتجنب الإصابات.
بالتعاون مع "مدني الرياض" .. "مستشفى الإمام" ينفّذ فرضية تسرُّب كيميائيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-29
نفّذ مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، بالتعاون مع الدفاع المدني بمدينة الرياض، فرضية تسرُّب كيميائي، بمتابعة وتوجيه من مدير المستشفى الدكتور عتيق القرني؛ والمهندس ثامر الثامر؛ بمشاركة وحدة تدخل المواد الخطرة وفرق الإنقاذ والإطفاء بالدفاع المدني.
وتمّ خلال الفرضية التعرُّف على نوع المواد الخطرة وتطهير المصابين ميدانياً ونقلهم إلى قسم الطوارئ بمشاركة فرق الإسعاف.
وذكر مدير الشؤون الهندسية المهندس ثامر الثامر؛ أن الهدف من الفرضية بذل أقصى درجات الأمان وكيفية التعامل الأمثل في حالات التسرُّب الكيميائي والمواد الخطرة والسيطرة عليها بأقل الخسائر، والمحافظة على الأرواح والممتلكات.
وتابع الثامر؛ أنه تم بنجاح عمل الفرضية بأقصى حرفية ومهنية من جانب الدفاع المدني، بمشاركة عدد من الموظفين بالمستشفى تم خلالها إبراز المناطق الحيوية للتعامل مع الحوادث الكيميائية والطرق المُثلى لتجنب الإصابات.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
11:12 AM
للاستعداد للتعامل في حالات تسرُّب المواد الخطرة والسيطرة عليها
نفّذ مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، بالتعاون مع الدفاع المدني بمدينة الرياض، فرضية تسرُّب كيميائي، بمتابعة وتوجيه من مدير المستشفى الدكتور عتيق القرني؛ والمهندس ثامر الثامر؛ بمشاركة وحدة تدخل المواد الخطرة وفرق الإنقاذ والإطفاء بالدفاع المدني.
وتمّ خلال الفرضية التعرُّف على نوع المواد الخطرة وتطهير المصابين ميدانياً ونقلهم إلى قسم الطوارئ بمشاركة فرق الإسعاف.
وذكر مدير الشؤون الهندسية المهندس ثامر الثامر؛ أن الهدف من الفرضية بذل أقصى درجات الأمان وكيفية التعامل الأمثل في حالات التسرُّب الكيميائي والمواد الخطرة والسيطرة عليها بأقل الخسائر، والمحافظة على الأرواح والممتلكات.
وتابع الثامر؛ أنه تم بنجاح عمل الفرضية بأقصى حرفية ومهنية من جانب الدفاع المدني، بمشاركة عدد من الموظفين بالمستشفى تم خلالها إبراز المناطق الحيوية للتعامل مع الحوادث الكيميائية والطرق المُثلى لتجنب الإصابات.
، بالتعاون مع "مدني الرياض" .. "مستشفى الإمام" ينفّذ فرضية تسرُّب كيميائي ،
المصدر : الخليج 365
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