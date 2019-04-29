، غدًا.. "البقمي" يرعى مهرجان المانجو بمحافظة القنفذة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستمر 3 أيام بمشاركة 2771 مزرعة بمنتجات مختلفة

تنطلق، مساء غد الثلاثاء، فعاليات مهرجان المانجو الكبير في نسخته العاشرة، تحت رعاية محافظ القنفذة "فضا بن بين البقمي"، وبحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، وسط مشاركة كبيرة من المزارعين في المحافظة.

وأوضح الغامدي أن الهدف من إقامة المهرجان يأتي امتدادًا لسنوات سابقة والمساهمة في تسويق منتجات المزارعين من محصول المانجو؛ لما لها من أهمية اقتصادية، وتشجيعهم لتطوير هذه الزراعة، بالإضافة إلى تقديم برامج إرشادية، وكذلك التعريف بالدور البارز الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة.

ويضم المهرجان جميع أنواع المانجو المنتجة من مزارع المنطقة والتي يبلغ عددها ٢٧٧١ مزرعة مانجو بأنواعها المختلفة مثل: الهندي الخاص و"التومي، الجلن، الجولي، السنسيشن".

من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيد أن فعاليات المهرجان تبدأ من بعد صلاة عشاء يوم غد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.