، غدًا.. "البقمي" يرعى مهرجان المانجو بمحافظة القنفذة ،

تنطلق، مساء غد الثلاثاء، فعاليات مهرجان المانجو الكبير في نسخته العاشرة، تحت رعاية محافظ القنفذة "فضا بن بين البقمي"، وبحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، وسط مشاركة كبيرة من المزارعين في المحافظة.
وأوضح الغامدي أن الهدف من إقامة المهرجان يأتي امتدادًا لسنوات سابقة والمساهمة في تسويق منتجات المزارعين من محصول المانجو؛ لما لها من أهمية اقتصادية، وتشجيعهم لتطوير هذه الزراعة، بالإضافة إلى تقديم برامج إرشادية، وكذلك التعريف بالدور البارز الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة.
ويضم المهرجان جميع أنواع المانجو المنتجة من مزارع المنطقة والتي يبلغ عددها ٢٧٧١ مزرعة مانجو بأنواعها المختلفة مثل: الهندي الخاص و"التومي، الجلن، الجولي، السنسيشن".
من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيد أن فعاليات المهرجان تبدأ من بعد صلاة عشاء يوم غد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
غدًا.. "البقمي" يرعى مهرجان المانجو بمحافظة القنفذةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-04-29
تنطلق، مساء غد الثلاثاء، فعاليات مهرجان المانجو الكبير في نسخته العاشرة، تحت رعاية محافظ القنفذة "فضا بن بين البقمي"، وبحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، وسط مشاركة كبيرة من المزارعين في المحافظة.
وأوضح الغامدي أن الهدف من إقامة المهرجان يأتي امتدادًا لسنوات سابقة والمساهمة في تسويق منتجات المزارعين من محصول المانجو؛ لما لها من أهمية اقتصادية، وتشجيعهم لتطوير هذه الزراعة، بالإضافة إلى تقديم برامج إرشادية، وكذلك التعريف بالدور البارز الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة.
ويضم المهرجان جميع أنواع المانجو المنتجة من مزارع المنطقة والتي يبلغ عددها ٢٧٧١ مزرعة مانجو بأنواعها المختلفة مثل: الهندي الخاص و"التومي، الجلن، الجولي، السنسيشن".
من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيد أن فعاليات المهرجان تبدأ من بعد صلاة عشاء يوم غد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
11:11 AM
يستمر 3 أيام بمشاركة 2771 مزرعة بمنتجات مختلفة
تنطلق، مساء غد الثلاثاء، فعاليات مهرجان المانجو الكبير في نسخته العاشرة، تحت رعاية محافظ القنفذة "فضا بن بين البقمي"، وبحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، وسط مشاركة كبيرة من المزارعين في المحافظة.
وأوضح الغامدي أن الهدف من إقامة المهرجان يأتي امتدادًا لسنوات سابقة والمساهمة في تسويق منتجات المزارعين من محصول المانجو؛ لما لها من أهمية اقتصادية، وتشجيعهم لتطوير هذه الزراعة، بالإضافة إلى تقديم برامج إرشادية، وكذلك التعريف بالدور البارز الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة.
ويضم المهرجان جميع أنواع المانجو المنتجة من مزارع المنطقة والتي يبلغ عددها ٢٧٧١ مزرعة مانجو بأنواعها المختلفة مثل: الهندي الخاص و"التومي، الجلن، الجولي، السنسيشن".
من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيد أن فعاليات المهرجان تبدأ من بعد صلاة عشاء يوم غد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
، غدًا.. "البقمي" يرعى مهرجان المانجو بمحافظة القنفذة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. "البقمي" يرعى مهرجان المانجو بمحافظة القنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.