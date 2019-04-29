، "عصابة الأشرار" .. ضبط "خلية إرهابية" خططت لمهاجمة الأمن الفرنسي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بينهم قاصر حُكم عليه سابقاً بالسجن 3 أعوام لمحاولته التوجّه إلى سوريا

أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم الإثنين، اعتقال "أشخاص عدة" بشبهة التورط في خطة هجوم ضد قوات الأمن الفرنسية "في أجل قصير".

وبحسب بيان النيابة الفرنسية، فإن من بين المتهمين قاصراً محكوماً عليه من قبل بالسجن 3 أعوام، بينها عامان مع إيقاف التنفيذ والمراقبة، لمحاولته التوجّه إلى سوريا.

يأتي الإعلان الجديد بحسب "سكاي نيوز عربية"، في إطار تحقيق مفتوح في قضية "عصابة أشرار إرهابية إجرامية"، حسب تعبير السلطات الرسمية الفرنسية.

وكان هذا القاصر قد وُضع في مركز تعليمي في إطار عامي المراقبة، وفق النيابة العامة التي أكّدت معلومات عدة وسائل إعلامية فرنسية.