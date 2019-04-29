- 1/2
- 2/2
أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم الإثنين، اعتقال "أشخاص عدة" بشبهة التورط في خطة هجوم ضد قوات الأمن الفرنسية "في أجل قصير".
وبحسب بيان النيابة الفرنسية، فإن من بين المتهمين قاصراً محكوماً عليه من قبل بالسجن 3 أعوام، بينها عامان مع إيقاف التنفيذ والمراقبة، لمحاولته التوجّه إلى سوريا.
يأتي الإعلان الجديد بحسب "سكاي نيوز عربية"، في إطار تحقيق مفتوح في قضية "عصابة أشرار إرهابية إجرامية"، حسب تعبير السلطات الرسمية الفرنسية.
وكان هذا القاصر قد وُضع في مركز تعليمي في إطار عامي المراقبة، وفق النيابة العامة التي أكّدت معلومات عدة وسائل إعلامية فرنسية.
"عصابة الأشرار" .. ضبط "خلية إرهابية" خططت لمهاجمة الأمن الفرنسيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-29
أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم الإثنين، اعتقال "أشخاص عدة" بشبهة التورط في خطة هجوم ضد قوات الأمن الفرنسية "في أجل قصير".
وبحسب بيان النيابة الفرنسية، فإن من بين المتهمين قاصراً محكوماً عليه من قبل بالسجن 3 أعوام، بينها عامان مع إيقاف التنفيذ والمراقبة، لمحاولته التوجّه إلى سوريا.
يأتي الإعلان الجديد بحسب "سكاي نيوز عربية"، في إطار تحقيق مفتوح في قضية "عصابة أشرار إرهابية إجرامية"، حسب تعبير السلطات الرسمية الفرنسية.
وكان هذا القاصر قد وُضع في مركز تعليمي في إطار عامي المراقبة، وفق النيابة العامة التي أكّدت معلومات عدة وسائل إعلامية فرنسية.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
11:11 AM
بينهم قاصر حُكم عليه سابقاً بالسجن 3 أعوام لمحاولته التوجّه إلى سوريا
أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم الإثنين، اعتقال "أشخاص عدة" بشبهة التورط في خطة هجوم ضد قوات الأمن الفرنسية "في أجل قصير".
وبحسب بيان النيابة الفرنسية، فإن من بين المتهمين قاصراً محكوماً عليه من قبل بالسجن 3 أعوام، بينها عامان مع إيقاف التنفيذ والمراقبة، لمحاولته التوجّه إلى سوريا.
يأتي الإعلان الجديد بحسب "سكاي نيوز عربية"، في إطار تحقيق مفتوح في قضية "عصابة أشرار إرهابية إجرامية"، حسب تعبير السلطات الرسمية الفرنسية.
وكان هذا القاصر قد وُضع في مركز تعليمي في إطار عامي المراقبة، وفق النيابة العامة التي أكّدت معلومات عدة وسائل إعلامية فرنسية.
، "عصابة الأشرار" .. ضبط "خلية إرهابية" خططت لمهاجمة الأمن الفرنسي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "عصابة الأشرار" .. ضبط "خلية إرهابية" خططت لمهاجمة الأمن الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.