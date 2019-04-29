، بالصور .. مصرع لاعب تشيكي وإصابة 6 محترفين في حادث سير بتركيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - انضم إلى "ألانيا سبور" التركي في يناير الماضي

أعلن نادي ألانيا سبور التركي، الإثنين، أن لاعبه الدولي التشيكي جوزيف سورال؛ تُوفي، الإثنين، إثر تعرُّض الحافلة التي كانت تقله مع زملائه في النادي لحادث سير، وفقما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وأشار النادي في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إلى وفاة النجم الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، الذي الخليج 365 له اللعب في صفوف المنتخب التشيكي الوطني 20 مرة، وسجّل خلالها هدفاً، في خبر سبّب صدمة بالأوساط الكروية التركية والتشيكية، حسب "سكاي نيوز".

وكان سورال؛ برفقه ستة من زملائه في رحلة العودة إلى ألانيا على الساحل الجنوبي لتركيا، عقب مباراة جمعت ناديهم بقيصري سبور، واستأجر اللاعبون السبعة حافلة صغيرة للعودة إلى أنطاليا؛ معقل النادي.

وذكرت مصادر أن كل المحاولات لم تنجح لإنقاذ اللاعب التشيكي، موضحة أن المصابين هم: البرازيليان واندرسون سوزا كارنييروا (الشهرة بايانو)، وويلنجتون سوزا سيلفا، والأوغندي دجالما كامبوس، والسنغالي بابيس ديمبا سيسي، والإنجليزي ستيفن كوالكر، والغاني إسحاق ساكي.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن رئيس نادي ألانيا سبور حسان كافوسوغلو؛ قوله إن تحقيقات الشرطة الأولية أشارت إلى وقوع تصادم بين الحافلة التي كانت تقل لاعبي فريقه وحافلة أخرى، وأن سائقيها كانا نائمين عند وقوع الحادثة.

وانضم سورال؛ للنادي التركي في يناير الماضي، بعد أن أمضى معظم مسيرته الكروية باللعب في التشيك لمصلحة أندية سبارتا براغ وسلوفان ليبيريتس وبرنو.