، أداة جديدة.. هكذا تكتشف مَن يتعقب بياناتك على الإنترنت ،

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بات بمقدور مستخدمي الإنترنت، معرفة كيفية تتبّع مواقع التواصل الاجتماعي لحساباتهم، ومستوى الشحن في بطاريات أجهزتهم، والرسائل الإلكترونية التي يقومون بإرسالها عبر الاستعانة بأداة جديدة.
وأطلقت شركة "في بي إن مونيتور" أداة "Who’s watching you" أو "من يتابعك"، التي تتيح معرفة المواقع التي تتبع المستخدمين على مواقع مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"إنستغرام".
وتأتي الخدمة -بحسب الشركة- بناء على دراسات مكثفة استندت إلى البحث في آليات عمل الكثير من المواقع؛ وفقما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن متحدث باسم "في بي إن مونيتور".
ووفق "رويترز" تتيح الأداةُ معرفة الطريقة التي تتعامل معها شبكات التواصل وخدمات الإنترنت مع مسائل الخصوصية، مثل "الوصول إلى الرسائل" و"معلومات الجهاز واستخداماته".
وإلى جانب ذلك، بمقدور الأداة إظهار المواقع التي تتبع موقع المستخدم الجغرافي، وتتبع بعض التطبيقات لمستوى شحن البطارية وشبكات الـ"واي فاي" القريبة، والتسجيلات الصوتية لعمليات البحث.
ونقلت الشبكة عن غايا بولات، خبيرة الأمن التي تعمل لأداة "Who’s watching you"، تأكيدها أن المشكلة مع مواقع التواصل وشركات الإنترنت تكمن في الاحتفاظ ببيانات المستخدمين؛ حيث يُنصح دائمًا بضرورة قراءة سياسة الخصوصية لوقف انتهاكاتها.
أداة جديدة.. هكذا تكتشف مَن يتعقب بياناتك على الإنترنتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-29
بات بمقدور مستخدمي الإنترنت، معرفة كيفية تتبّع مواقع التواصل الاجتماعي لحساباتهم، ومستوى الشحن في بطاريات أجهزتهم، والرسائل الإلكترونية التي يقومون بإرسالها عبر الاستعانة بأداة جديدة.
وأطلقت شركة "في بي إن مونيتور" أداة "Who’s watching you" أو "من يتابعك"، التي تتيح معرفة المواقع التي تتبع المستخدمين على مواقع مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"إنستغرام".
وتأتي الخدمة -بحسب الشركة- بناء على دراسات مكثفة استندت إلى البحث في آليات عمل الكثير من المواقع؛ وفقما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن متحدث باسم "في بي إن مونيتور".
ووفق "رويترز" تتيح الأداةُ معرفة الطريقة التي تتعامل معها شبكات التواصل وخدمات الإنترنت مع مسائل الخصوصية، مثل "الوصول إلى الرسائل" و"معلومات الجهاز واستخداماته".
وإلى جانب ذلك، بمقدور الأداة إظهار المواقع التي تتبع موقع المستخدم الجغرافي، وتتبع بعض التطبيقات لمستوى شحن البطارية وشبكات الـ"واي فاي" القريبة، والتسجيلات الصوتية لعمليات البحث.
ونقلت الشبكة عن غايا بولات، خبيرة الأمن التي تعمل لأداة "Who’s watching you"، تأكيدها أن المشكلة مع مواقع التواصل وشركات الإنترنت تكمن في الاحتفاظ ببيانات المستخدمين؛ حيث يُنصح دائمًا بضرورة قراءة سياسة الخصوصية لوقف انتهاكاتها.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
10:43 AM
التلصص وصل لمستوى شحن البطارية والرسائل الإلكترونية
بات بمقدور مستخدمي الإنترنت، معرفة كيفية تتبّع مواقع التواصل الاجتماعي لحساباتهم، ومستوى الشحن في بطاريات أجهزتهم، والرسائل الإلكترونية التي يقومون بإرسالها عبر الاستعانة بأداة جديدة.
وأطلقت شركة "في بي إن مونيتور" أداة "Who’s watching you" أو "من يتابعك"، التي تتيح معرفة المواقع التي تتبع المستخدمين على مواقع مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"إنستغرام".
وتأتي الخدمة -بحسب الشركة- بناء على دراسات مكثفة استندت إلى البحث في آليات عمل الكثير من المواقع؛ وفقما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن متحدث باسم "في بي إن مونيتور".
ووفق "رويترز" تتيح الأداةُ معرفة الطريقة التي تتعامل معها شبكات التواصل وخدمات الإنترنت مع مسائل الخصوصية، مثل "الوصول إلى الرسائل" و"معلومات الجهاز واستخداماته".
وإلى جانب ذلك، بمقدور الأداة إظهار المواقع التي تتبع موقع المستخدم الجغرافي، وتتبع بعض التطبيقات لمستوى شحن البطارية وشبكات الـ"واي فاي" القريبة، والتسجيلات الصوتية لعمليات البحث.
ونقلت الشبكة عن غايا بولات، خبيرة الأمن التي تعمل لأداة "Who’s watching you"، تأكيدها أن المشكلة مع مواقع التواصل وشركات الإنترنت تكمن في الاحتفاظ ببيانات المستخدمين؛ حيث يُنصح دائمًا بضرورة قراءة سياسة الخصوصية لوقف انتهاكاتها.
، أداة جديدة.. هكذا تكتشف مَن يتعقب بياناتك على الإنترنت ،
المصدر : الخليج 365
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