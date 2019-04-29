أثار مبلغ يزيد عن النصف مليون ريال سعودي، كان بداخل كرتون للمياه المعدنية، وبالمقعد الخلفي لمركبة يقودها وافد عربي، الشبهة لدى رجال القوة الخاصة بأمن الطرق في نقطة تفتيش الشميسي بالطريق السريع مكة- جدة، حيث كان متجهاً ذلك الوافد إلى مكة المكرمة قادماً من جدة.
المبلغ المالي يزيد عن النصف مليون بستة آلاف ريال، ومكون من مختلف الفئات الورقية، كذلك أكياس مُعبأة بالعملة المعدنية، فيما علمت “سبق” أن الوافد أفاد بأنه مندوب مبيعات دون استطاعته إثبات ذلك رسمياً لدى رجال الأمن، وعليه جرى إعداد محضر للحالة، وإحالته بالمبالغ المالية المضبوطة معه إلى شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الطرق يتشبه في مركبة وافد على طريق مكة – جدة.. وعند تفتيشها كانت المفاجأة في كرتونة مياه- صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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