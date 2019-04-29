صحة جازان توضح حقيقة تناول الإفطار على جهاز أشعة في مستشفى أبوعريش

كشف الحساب الرسمي للمديرية العامة للشئون الصحيّة بمنطقة جازان، عن حقيقة قيام عدد من العاملين في قسم الأشعة بمستشفى أبو عريش العام بتناول وجبة الإفطار على أحد أجهزة الأشعة.
وقال الحساب في بيان له إن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام عدد من العاملين في قسم الأشعة بمستشفى أبو عريش العام بتناول وجبة الإفطار على أحد أجهزة الأشعة غير صحيحة.
وأضاف: “ أجهزة الأشعة بمستشفى أبو عريش أجهزة رقمية حديثة، فيما أن الجهاز الذي تم تداوله في الصورة هو جهاز يدوي ولس ضمن أجهزة المستشفى، مؤكدة حرصها واهتمامها على معالجة أي ملاحظات يتم رصدها من خلال المستفيدين بأي منشأة صحية ”.
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