بالصور.. أمير الجوف يرعى حفل ختام أنشطة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة

رعى الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الأحد، الحفل الختامي لأنشطة وبرامج نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة للموسم الرياضي 2018/2019م.

وكان في استقبال الأمير فيصل بن نواف لدى وصوله مقر النادي، مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة مريح بن عبدالمصلح المريح، ورئيس النادي عبدالله بن مصلح المريح، ورئيس اللجنة البارالمبية السعودية رشيد بن عبدالله البداح.

واطلع الأمير فيصل بن نواف على بعض الأنشطة الرياضية التي يقوم بها منتسبو النادي والمهارات الرياضية الحيّة للاعبين.

Advertisements

بعد ذلك شرف الأمير الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، الذي بُدئ بالقرآن الكريم، ثم ألقى رئيس النادي عبدالله بن مصلح المريح كلمة رحب فيها بأمير المنطقة، معربًا عن شكره لدعمه وتشريفه لهذا الحفل، ومستعرضًا الخدمات التي يقدمها النادي للاعبين، وأهم المنجزات التي حققها لاعبوه بالإضافة إلى المشاركات الاجتماعية والثقافية للنادي، ثم شاهد أمير الجوف والحضور عددًا من فقرات الحفل المتنوعة التي اشتملت على مشاهد تمثيلية وأناشيد.

وقام أمير الجوف بتكريم الجهات الداعمة للنادي واللاعبين المتميزين والحاصلين على بعض الجوائز والأوسمة، كما تسلم الأمير من مدير هيئة الرياضة بالمنطقة درع النادي التذكاري، وعبر عن شكره لرئيس وأعضاء النادي على جهودهم في هذا المجال.

ووجه أمير الجوف بتخصيص يومين في الأسبوع لذوات الاحتياجات الخاصة على أن تتولى تنفيذ الأنشطة المقامة بعض الفرق التطوعية.