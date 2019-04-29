بالصور.. أبو ملحة يتفقد الخدمات الصحية بمراكز عثوان والقاعة والسارة في الداير

تفقد رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة، الأحد، الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في قرى عثوان والقاعة والسارة، عبر المراكز الصحية للرعاية الأولية.

وفي مستهل الزيارة، وقف أبو ملحة على الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز الرعاية الأولية بمركز عثوان، وشاهد سير العمل في مختلف الأقسام والعيادات داخل المركز.

وزار أبو ملحة مركز الرعاية بقرى القاعة، ووقف على العيادات التي تقدم خدماتها للمراجعين والمرضى، ثم قام بزيارة مركز الرعاية بالسارة ووقف على سير العمل والخدمات التي يقدمها المركز للقرى.

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واستمع أبو ملحة أثناء جولته، إلى شرح مفصل من مدراء المراكز عن إنجازات المراكز وخدماتها وخططها التوسعية، وأشاد بما شاهده من خدمات صحية متخصصة تأتي دليلًا على العناية البالغة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، من أجل راحة المواطن.

وشدد أبو ملحة على العاملين في المراكز الصحية بضرورة مضاعفة العمل لتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين من ناحية، وتنشيط الجانب التوعوي بشكل كبير.

وأكد أبو ملحة أن هذه الزيارة تأتي بمتابعة من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، وترجمة لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود، التي تؤكد ضرورة متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القرى والمراكز و المحافظات بالمنطقة، انطلاقًا من حرصهم على تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في شتى المجالات ومن ذلك الجانب الصحي.