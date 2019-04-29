

الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

بدأت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها المتنقلة في ثلاث مواقع بمدينة الرياض، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "نأتي إليك" والموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم.

وتتواجد الوحدة المتنقلة في مركز التأهيل الشامل بمدينة الرياض لتقديم خدماتها المتنقلة للنساء لمدة أسبوع, فيما تبدأ الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في الهيئة العامة للغذاء والدواء لمدة يومين.

وتستكمل الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض غداً زياراتها بتقديم الخدمة لمنسوبي وزارة التجارة والاستثمار لمدة يومين.

وتقدم الوحدة المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

مما يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حاليًا في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.

// انتهى //

10:58ت م

0027





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها بمنطقة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.