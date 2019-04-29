السعودية اليوم / التأمينات الاجتماعية تشارك في مؤتمر السلامة والصحة المهنية



الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

تشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مؤتمر السلامة والصحة المهنية بفندق كراون بلازا " مجمع الرائدة " في مدينة الرياض الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال يومي 23 و 24 شعبان 1440هـ الموافق 28و29 ابريل 2019م تحت رعاية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حيث تقيم المؤسسة جناحاً توعوياً بمقر الملتقى يعرف الزوار برسالة المؤسسة ونظامها التأميني وما يقدمه من خدمات لأصحاب العمل ومنافع للمشتركين والمستفيدين إضافة الى استعراض خدمات المؤسسة الإلكترونية التي تقدمها لعملائها وآلية الاستفادة منها والإجابة على أسئلة واستفسارات الزوار.

ويهدف المؤتمر الى تحسن بيئة عمل المنشآت من خلال تعزيز التشريعات والأنظمة والممارسات السليمة في السلامة والصحة المهنية، ونشر المعرفة بما يسهم في رفع جاذبية بيئة العمل في ظل شراكات فاعلة وجهود موحدة بين الأطراف المعنية.

// انتهى //

10:58ت م

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