السعودية اليوم / رئيس مركز عثوان بالداير يتفقد الخدمات الصحية في عدد من قرى المركز



الداير بني مالك 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

وقف رئيس مركز عثوان التابع لمحافظة الداير بني مالك إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة أمس، على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في قرى "عثوان، والقاعة، و السارة"، من خلال مراكز الرعاية الأولية بتلك القرى.

واطلع أبوملحة خلال الجولة التفقدية، على سير العمل في مختلف الاقسام والعيادات داخل تلك المراكز الصحية، ومدى جودة الخدمات المقدمة للمراجعين والمرضى، مستمعاً إلى شرح مفصل من مديري الرعاية الصحية عن إنجازات المراكز وخدماتها وخططها التوسعية.

وأشاد رئيس مركز عثوان بما شاهده من خدمات صحية متخصصة، تأتي دليلاً على العناية البالغة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، من أجل راحة المواطن، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة مضاعفة العمل لتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين من ناحية، وتنشيط الجانب التوعوي من ناحية أخرى.

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10:53ت م

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