السعودية اليوم / "شرح أحاديث بلوغ المرام" درس علمي بتعاوني شرق نجران



نجران 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق نجران "حكمة" غداً، درساً علمياً بعنوان "شرح أحاديث بلوغ المرام"، يلقيه احمد بن يحيى الناشري، وذلك بعد صلاة المغرب، بمسجد سعيد بن علاس بالغويلة.

ويأتي الدرس الذي يقام كل يوم ثلاثاء، ضمن المناشط والبرامج التي ينفذها المكتب خلال هذا العام.

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10:49ت م

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