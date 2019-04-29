السعودية اليوم / مقتل 29 على الأقل في سيول وانهيارات أرضية في إندونيسيا



جاكرتا 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

قالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم إن انهيارات أرضية وسيولاً وقعت بسبب هطول أمطار غزيرة مما أسفر عن مقتل 29 شخصا على الأقل فيما لجأ الآلاف لمراكز الإيواء وسط مخاوف من انتشار الأمراض.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن أكثر من عشرة أشخاص في عداد المفقودين بعد أن هطلت أمطار غزيرة على إقليم بنجكولو الذي يقع جنوب غرب جزيرة سومطرة يومي الجمعة والسبت.

ولحقت أضرار بمئات المباني إضافة إلى الطرق والجسور فيما عزلت الانهيارات الأرضية منطقتين على الرغم من انحسار مياه السيول في بعض الأماكن.

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10:37ت م

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